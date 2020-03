Sangue, i donatori spezzini non si tirano indietro: "Una risposta impressionante"

La Spezia - Nel ringraziare per la risposta impressionante di questi giorni all'appello sulla carenza sangue, dove si è registrata una notevole affluenza di donatori e candidati donatori presso le strutture trasfusionali della Asl5 e presso il centro di raccolta dell’Avis Comunale della Spezia al Favaro, per assicurare la programmazione e la continuità delle donazioni come richiesto dal servizio trasfusionale di riferimento e per garantire le misure di precauzione e sicurezza previste per contrastare la diffusione del Coronavirus, si informano coloro che volessero donare il sangue, donatori e candidati donatori, che le donazioni saranno effettuate esclusivamente su appuntamento.



Per gli appuntamenti si dovrà contattare la segreteria dell’Avis Comunale della Spezia dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 al numero 0187/511089, sia per le donazioni presso il centro Trasfusionale dell’Ospedale Civile S. Andrea che per l’unità di raccolta sangue del Favaro e per il Centro Mobile. Per quanto riguarda le donazioni presso l’Ospedale San Bartolomeo di Sarzana, le prenotazioni saranno gestite direttamente dall’AVIS Comunale di Sarzana contattando il numero 3666290940 - 0187/610844.