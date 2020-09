San Venerio, il golfo si prepara per celebrare il suo patrono

La Spezia - Nei prossimi giorni, nelle chiese del Golfo della Spezia (comuni della Spezia, di Porto Venere e di Lerici) si celebra la festa di San Venerio eremita, patrono del Golfo e dei fanalisti d’Italia. Le celebrazioni si svolgono a cura della “Pro Insula Tyro”, associazione di fedeli nata proprio con il principale compito di tenere vivi il culto e la venerazione di Venerio, il santo eremita che visse sull’isola del Tino. I due momenti salienti del ricordo e della memoria del santo saranno presieduti, come di consueto, dal vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti. La Messa solenne vigiliare sarà celebrata alle 18 di giovedì 10 settembre, nella cattedrale di Cristo Re alla Spezia, nel rispetto delle disposizioni sanitarie previste dalle norme, presenti i sacerdoti del Golfo e le autorità. Non si terrà invece, al termine della Messa, la consueta processione sino al molo Italia con la reliquia e con la statua del santo. È confermata invece la messa sull’isola del Tino al mattino di venerdì 11 settembre, alle 10,45: il vescovo la celebrerà all’aperto, sul piazzale della Vela. Al termine, dal molo dell’isola, monsignor Palletti impartirà la tradizionale benedizione dei natanti. Non rientra nel programma delle celebrazioni di quest’anno, in via eccezionale, la Messa di inizio del triduo di preghiera che si celebrava nell’antica pieve dedicata al santo.

Per quanti non potranno essere presenti ai diversi momenti di culto, la televisione diocesana Tele Liguria Sud garantirà la diretta di tutte le citate celebrazioni in onore di san Venerio. Inoltre, per ricordare il carisma e la storia del santo, dopodomani alle 21, nell’ambito della rubrica “Essere Chiesa Oggi”, che riprende le sue trasmissioni, sarà trasmesso uno speciale dedicato al patrono del Golfo.