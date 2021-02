San Valentino soleggiato ma rigido e ventoso

La Spezia - Domenica all'insegna del tempo soleggiato con cielo limpido e temperature minime rigide, ben al di sotto della media stagionale sia sulla costa sia nell'interno. Debole rialzo dei valori massimi nel pomeriggio. È' quanto prevede Arpal per la giornata di oggi, San Valentino, ancora caratterizzata da venti settentrionali in attenuazione nel pomeriggio. Dalla giornata di domani è previsto invece un lieve aumento delle temperature accompagnato dalla formazione di nubi in particolare sulla nostra provincia.