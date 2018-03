San Giuseppe, parte il conto alla rovescia

Oltre seicento banchi, torna la tradizione. Per la notte bianca musica fino alle 2. L'assessore: "Anche i commercianti del centro potranno proseguire idealmente il percorso della fiera".

La Spezia - Un conto alla rovescia inarrestabile. Si aprono gli armadi e si sceglie la tenuta per le interminabili e lunghe scarpinate per la Fiera di San Giuseppe. Una missione per gli appassionati, un continuo tribolare per chi ci abita attorno, di fatto rimane uno dei momenti in cui la città si scrolla di dosso il freddo e buio inverno.



Se le date sono state confermate già da un po', dal 17 al 19 marzo a scanso di equivoci, anche dal punto di vista della logistica della fiera rimane invariata perché con la Bolkstein riaffidare ogni singolo banco sarebbe decisamente complicato. Ma anche di questo si era già parlato tra le pagine di CDS con la mappa. Quindi, quali sono le novità?



A sciogliere i dubbi, con qualche indiscrezione, è l'assessore al commercio e alle attività produttive Lorenzo Brogi. "Domani in prefettura ci sarà il comitato sicurezza - ha spiegato ai taccuini di CDS l'assessore - . E' confermata la presenza del consorzio della farinata in Piazza Europa e le onlus in Piazza Verdi che saranno assieme ad aziende che prmuoveranno le proprie attività puntando ai bambini, magari con alcuni gonfiabili".

Uno "sbarazzo" per i commercianti. Le attività commerciali proseguiranno idealmente il percorso della fiera. "Potranno decidere se restare aperti la domenica - ha detto Brogi - e nei tre giorni potranno occupare il suolo pubblico esterno ai negozi per vendite particolari. Dal Comune non ci sono state limitazioni".



Novità anche per la notte bianca. Il fine settimana di San Giuseppe così a ridosso della Primavera invoglia gli spezzini e non solo a invadere il centro storico. "Abbiamo fatto una manifestazione di interesse per gli eventi specifici della notte bianca. Per questo sono in programma due dj set. I locali potranno stare aperti e fare musica fino alle 2".



Bocche cucite al momento sul "tema" della fiera. Sicuramente il Comune come ente capofila e promotore principale punterà sulla spezzinità e sulla particolarità della città magari buttando un occhio sul mare.

Sono lontani in tempi in cui alla fiera si vendeva solo bestiame, oppure, quando gli uomini indossavano la paglietta in vista della primavera. Il tempo passa e le mode anche ma lo "struscio" tra i prodotti più strani e la caccia aperta all'abbigliamento più trend, che quest'anno potrebbe prendere sul taglio anni '80, crea comunque aspettative. E con oltre 600 banchi a disposizione ci sarà da sbizzarrirsi.