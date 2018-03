San Giuseppe: i dolci battono porchetta e panini

Oltre 540 operatori in arrivo da fuori provincia.

La Spezia - Sabato 17, domenica 18 e lunedì 19 marzo torna la Fiera di San Giuseppe, uno degli eventi più attesi dagli spezzini. La fiera si terrà dalle 8.00 alle 20.00, con prolungamento fino alle 22.00 per la serata di sabato, in occasione della Notte Bianca.



Quasi seicento banchi - 588 per la precisione - si snoderanno in un percorso di quasi 4 chilometri per una superficie di circa 15mila metri quadri e saranno collocati nel perimetro compreso tra via Persio (inclusa via Chiodo), piazza Bayreuth, Passeggiata Morin. Saranno interessate Via Don Minzoni, Via Manzoni, Viale Mazzini, Viale Diaz, Via Cadorna, Via Pietro Micca, Via Tommaseo, Via Massimo D’Azeglio, Via Chiodo, Via Persio, radice Molo Italia, Piazza Verdi, Piazza Bayreuth.



Sono 21 gli operatori provenienti dal territorio comunale, 24 quelli provenienti dalla provincia e 543 gli operatori da fuori-provincia. 57 i banchi di porchetta, panini o formaggi e salumi; 65 quelli di dolciumi, frutta esotica e simili (di cui 25 della zona tipica di Lamporecchio); 158 i banchi di abbigliamento; 9 quelli alimentari provenienti dalle zone tipiche d'Italia (Sardegna, Romagna); 9 di frutta esotica; 52 casalinghi e articoli dimostrativi; 3 i posteggi in cui si vendono prodotti derivanti dalla lavorazione del cinghiale 5 i rivenditori di ceramiche provenienti da zone tipiche di questa lavorazione; 4 i banchi che vendono animali ; 3 rivenditori ferro battuto. A proposito della vendita di animali, è tuttora vigente la disposizione sanitaria di invio della documentazione alla locale Asl, che a sua volta richiede alla Regione Liguria la deroga per gli operatori in regola.