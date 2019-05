San Giorgio aperto il martedì, ed è subito record

Oltre 500 visitatori per il museo di Via XXVII marzo nella sola giornata di ieri. Nel 2018 sono stati 37mila gli ingressi, quasi 3mila più dell'anno precedente. Ratti: "Superati i 100mila euro di incassi. Orari calibrati per i crocieristi".

La Spezia - Altro che chiuso, come erroneamente scritto ieri da CDS. Il Museo del Castello San Giorgio nella giornata di ieri, martedì 14 maggio, era aperto, proprio come i martedì precedenti, e proprio per accogliere al meglio i crocieristi sbarcati in migliaia al Molo Garibaldi. Una decisione, quella della dirigente Marzia Ratti e della responsabile Donatella Alessi, che ha a dir poco centrato l'obiettivo: ieri i visitatori totali sono stati 509, e 391 di loro erano passeggeri di una delle tra navi all'accosto.

I Servizi culturali spezzini, nonostante la coperta delle risorse a disposizione e del personale sia sempre più corta, si dimostrano così attenti al comparto turistico, più di quanto avessimo pensato e scritto, e le medie dei visitatori che si stanno registrando al San Giorgio danno loro ragione.



Nel 2018 al San Giorgio ci sono stati 37.190 visitatori, con un'ulteriore crescita rispetto al 2017 quando se ne erano registrati 34.708.

"Il Castello - spiega Ratti - ha superato i 100.000 euro di incassi e risulta il più gettonato fra i musei della città, anche in virtù della sua monumentalità e della posizione panoramica. Sul registro presente all'ingresso gli ultimi visitatori erano australiani, norvegesi e giapponesi. Per le crociere abbiamo ricalibrato gli orari proprio in ragione degli attracchi delle navi. E cercheremo di fare ancora meglio in futuro".