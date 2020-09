San Francesco d'Assisi, si preparano le celebrazioni in provincia

La Spezia - Domenica prossima è la festa di San Francesco d’Assisi. La ricorrenza sarà festeggiata in modo particolare dalle comunità francescane (i frati Minori nei conventi di Gaggiola e di Levanto e i Cappuccini in quello di Monterosso, e le monache Clarisse), e nelle parrocchie intitolate al “poverello”, a Sarzana, Lerici e Spezia – Fossitermi. Il vescovo Palletti celebrerà la Messa alle 11 a San Francesco di Sarzana, dove conferirà le Cresime, e alle 18 nel santuario di Gaggiola. Qui il sindaco Pierluigi Peracchini, secondo la consuetudine, rivolgerà un saluto a nome della città e della Provincia, mentre al termine sarà distribuito il “pane della pace e del perdono”. Venerdì 2 ottobre, alle 17, il vescovo sarà nella chiesa di San Francesco di Fossitermi per celebrare la Messa e per conferire la Cresima. Sabato alle 17, al santuario di Gaggiola, tradizionale celebrazione del “Transito”, a ricordo della morte di Francesco.