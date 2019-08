Salvini e Ferragosto, modifiche a isole zonali e centri di raccolta

La Spezia - Domani, mercoledì 14 agosto, in occasione della visita istituzionale alla Spezia del ministro Matteo Salvini, gli accessi alle Isole Zonali di: Via Manzoni; Via Fazio, 146; Via Fazio (teatro Civico) e Via S. Antonio verranno disabilitati dalle ore 12:00 alle ore 24:00 per questioni di pubblica sicurezza.



Acam Ambiente informa inoltre tutti gli utenti che, in occasione della festività di Ferragosto, il servizio di raccolta rifiuti verrà regolarmente effettuato secondo le modalità indicate nei Calendari di Raccolta. Rimarranno invece chiusi al pubblico tutti i Centri di Raccolta e lo Sportello Utenti di Via Picco, 18. Anche i servizi di Contact Center Ambiente saranno sospesi per la giornata del 15 agosto, sarà comunque possibile inoltrare le richieste di ritiro rifiuti ingombranti e sfalci a domicilio attraverso il sito www.acamambiente.com Da venerdì 16 i servizi riprenderanno l’attività nei consueti orari consultabili sul sito di Acam Ambiente.