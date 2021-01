Salva la natura salva te stesso. Trecento mascherine per il Parco

La Spezia - Un blocco di 300 mascherine per il Parco Nazionale delle Cinque Terre. Un gesto simbolico, su spinta del ministero dell'Ambìente per la tutela del territorio e del mare che ha fornito un finanziamento, per richiamare il tema della sicurezza in tempi di Covid.

L'idea è quella di distribuire, tra tutti gli enti del Parco, una protezione dotata di logo e con un messaggio chiaro e visibile anche se il distanziamento rimane la priorità. Il messaggio che si leggerà è "salva la natura salva te stesso".

Il dispositivo avrà anche il logo del Ministero dell'Ambiente. Ma il Parco nazionale delle Cinque Terre non sarà l'unico, infatti l'iniziativa è estesa a tutti gli enti di questo genere.

Nella direttiva ministeriale viene specificato che lo sfondo è a piacere e che ciascun Parco nazionale provvederà alla realizzazione delle suddette mascherine.



Nella lettera nazionale indirizzata ai vari enti parco si legge: "Si ritiene opportuno promuovere il sistema delle aree protette e dei Parchi nazionali quale modello di resilienza, in questo particolare contesto emergenziale. Nell’ambito delle iniziative di comunicazione e sensibilizzazione sui benefici ambientali, sociali ed economici delle aree protette, questa Direzione intende promuovere l’utilizzo da parte del personale dell’Ente Parco di mascherine, in particolare, in occasione di attività promozionali e divulgative".



Il finanziamento messo a disposizione, che corrisponde a circa 1.460 euro, risale al 30 dicembre scorso e fa parte di quelli straordinari per le attività di sviluppo sostenibile.