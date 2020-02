Salute, ambiente e 5G: se ne parla al Teatro Palmaria

La Spezia - L’istituto di Biopsicologia Applicata in collaborazione con Epinutracell srl Salute e Ambiente, Informazione e Prevenzione organizza il convegno 'Il ruolo dei campi elettromagnetici e dell’inquinamento per la nostra salute nell’era del 5G'. Appuntamento domenica 23 Febbraio ore 9.00 – 12.30 / 14.00 – 18,00 al Teatro Cinema Palmaria, in Via Palmaria, 50.

Partecipazione gratuita con buffet nella pausa pranzo



Relatori e moderatori

Ernesto Burgio

Daniela Lucangeli

Fiorenzo Marinelli

Alessandro Gelli

Francesco Balducci

Paolo Orio

Marco Grondacci (foto)

Giorgio Terziani

Marco Rivieri



Richiesta pre iscrizione.

Inizio registrazione ore 08.30

Per informazioni e iscrizioni

epinutracell@gmail.com

01871780859

393 9142000 3356481268