Saltano le giornate spezzine della prevenzione

La Spezia - “L’associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale della Spezia si è trovata nell’impossibilità di organizzare la XI^ edizione delle giornate spezzine della Prevenzione all’interno della Fiera Campionaria che si dovevano svolgersi pochi giorni dopo la proclamazione del lockdown da parte del Governo”. Lo scrive in una nota il presidente di Alice Gian Pietro Montanari che prosegue: “ Da quel momento abbiamo capito che per l’anno 2020 non avremmo avuto modo di svolgere le consuete manifestazioni di informazione/formazione alla prevenzione dirette alla popolazione. Infatti abbiamo dovuto sospendere anche le attività di educazione alla salute condotte all’interno delle scuole secondarie di secondo grado legate al progetto “I giovani educano i giovani” in collaborazione con la SIMG Giovani che erano già in fase avanzata , nonché abbiamo dovuto abbandonare le fasi preliminari di un nuovo progetto rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado e agli anziani di un Centro Sociale dal titolo significativo “Ricordi….amo” in collaborazione con Ada”.

“In questo frangente - prosegue la nota - abbiamo cercato di renderci utili in un diverso modo rispetto al passato ed abbiamo compreso come, in quei drammatici momenti, in cui la nostra sanità di è trovata ad affrontare una patologia sconosciuta ai più e che ha trovato il nostro sistema sanitario completamente impreparato ad affrontarla. Abbiamo deciso di sfruttare la nostra esperienza nel fare rete con altre Associazioni che, in passato, hanno condiviso con noi questo approccio ed abbiamo dedicato le nostre energie fisiche ed economiche ai medici, infermieri ed oss che stavano affrontando un nemico invisibile e letale del tutto carenti di protezioni idonee”.

“Pertanto - si legge ancora - abbiamo provveduto, anche in accordo con gli stessi sanitari ed in sinergia con gli uffici amministrativi dell’Asl, a reperire, di volta in volta, i dispositivi medici di cui veniva evidenziata carenza dalle mascherine chirurgiche alle ffp2 con valvola e senza valvola, alle tute , ai guanti monouso, ai camici in TNT ,agli occhiali, alle visiere, ai saturimetri, per finire con i termometri auricolari . La nostra associazione ha impegnato il 70% delle risorse a sua disposizione per acquistare tali dispositivi medici che sono stati forniti ai reparti ospedalieri ma anche ai medici di base coinvolti negli ambulatori Covid dell’ex Ospedale Militare e del Centro Sociale di Ceparana. La disponibilità di cassa della nostra associazione infatti ha potuto usufruire del ricavato dello spettacolo “A forza di essere vento” tenutosi a dicembre 2019 al Teatro degli Impavidi di Sarzana . Inoltre ci corre l’obbligo di ringraziare il dottor Andrea Gianfranchi che ci ha donato i saturimetri che ,al momento introvabili, era riuscito a procurarci”.

E’ possibile sostenere l’associazione con la denuncia dei redditi con 5X1000 al seguente C.F. 91079120118.



