Saltano gli spotelli temporanei a causa dell'emergenza, come ritirare il mastello taggato

La Spezia - Acam Ambiente avvisa gli utenti risultati assenti al secondo passaggio per la consegna del mastello con codice “tag” da parte dei nostri incaricati che gli sportelli temporanei, previsti per questo sabato al Parco dei Cigni (zona Termo-Pianazze) e Via Montalbano all’incrocio con Via Genova (zona Foce), non verranno allestiti, in ottemperanza alle recenti disposizioni sanitarie per l’emergenza coronavirus.



Pertanto gli interessati potranno recarsi a partire da lunedì 23 novembre 2020:

- allo sportello di Acam Ambiente di Via Picco 18, dal lunedì al venerdì 8.30 - 15 e il sabato 8 - 12.30;

- presso Spezia Risorse in Via Pascoli 64, dal lunedì al venerdì 8.30 - 13 – 14.30 - 16 e il sabato 9 - 12.