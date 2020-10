Salta la tappa spezzina della campagna "Nonno ascoltami"

La Spezia - La pandemia non ha fermato la carovana di "Nonno ascoltami" che anche quest’anno ha portato nelle piazze italiane il suo forte messaggio di prevenzione e sensibilizzazione dei disturbi uditivi. "È stata un’edizione diversa - si legge in una nota -, ma siamo andati avanti con coraggio e fiducia, in massima sicurezza, tappa dopo tappa. La risposta dei cittadini è stata sorprendente, non hanno rinunciato a questo importante momento di prevenzione, accogliendoci con il sorriso di sempre. Da parte nostra è stata messa in moto una impegnativa macchina organizzativa per garantire che tutto si svolgesse con le opportune protezioni e ogni piazza è stata allestita nel pieno rispetto delle normative antiCovid con postazioni distanziate e all’aperto. È stato inoltre attivato, attraverso il nostro sito, un canale di prenotazione degli screening che ha permesso di evitare file e assembramenti. Purtroppo non siamo riusciti a raggiungere le ultime piazze programmate per domenica prossima, 25 ottobre: Genova, La Spezia e Fano, in quanto alla luce del nuovo Dpcm emanato dal Governo per fronteggiare l’emergenza Covid-19, Udito Italia Onlus ha ritenuto opportuno sospendere le attività".

"Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato con noi per rendere comunque possibile lo svolgimento della nostra campagna: medici, personale sanitario, Croce Rossa, partner locali e volontari - proseguono -. Un grazie speciale al grande sponsor che quest’anno ha fornito un apporto fondamentale alla nostra organizzazione: Enel Energia, che ha condiviso con noi l’attenzione al territorio permettendoci di raggiungere numerose piazze. Siamo orgogliosi del lavoro svolto nella consapevolezza che la salute, a maggior ragione in un momento come questo, non deve essere trascurata, soprattutto non bisogna interrompere le buone pratiche di prevenzione. Ci auguriamo di poter tornare presto ad incontrarci e fare prevenzione nelle piazze e che la XII edizione di 'Nonno Ascoltami!' possa svolgersi in piena libertà, proprio per questo oggi è necessario un piccolo sacrificio collettivo".