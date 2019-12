Salta la commissione, Raffaelli a Frijia: "Non ha aspettato che arrivassero i consiglieri"

La Spezia - Curioso che la Consigliera Frija non abbia fatto, questa volta, quello che, quando le commissioni vengono chieste dalla Maggioranza, fa sempre. Ossia, in assenza del numero legale, aspettare finché non arrivano i consiglieri e far partire la commissione. Addirittura telefona direttamente ai colleghi, per capire quanto tempo impiegheranno a raggiungere il Comune.

Ma questo è comprensibile e giusto, se si vuol consentire lo svolgimento serio e sereno dei lavori istituzionale, e se si vuol consentire anche a chi lavora, e non decide gli orari delle sedute, di presenziarvi.

L’avesse fatto anche questa volta, avrebbe visto la mia presenza pochi minuti dopo le 18:00. Mia e del suo collega di maggioranza Tarabugi, presidente della commissione convocata congiuntamente. Ma alle 18:10 era già tutto spento in Comune.

Pertanto consigliera la mancanza di rispetto verso la minoranza, ma anche verso i suoi colleghi di maggioranza, è tutta sua.

La vedo molto nervosa ultimamente, sarà per le piroette che le tocca fare sui temi cittadini?

Ora arrivano le feste, si rassereni. Auguri



Marco Raffaelli Partito democratico