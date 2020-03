Salpati prima dell'emergenza, i marinai del Bergamini e un Paese che non c'è più

La Spezia - Era ancora una faccenda puramente cinese quella del virus quando hanno lasciato l'Italia. Quando torneranno a casa invece troveranno un Paese che, si spera, sta affrontando la lunga coda dell'emergenza. Nave Bergamini e il suo equipaggio hanno lasciato Taranto l'8 febbraio scorso, quando l'infezione da SARS-Cov-2 non aveva ancora spazio sulle homepage dei quotidiani nazionali se non per parlare dei connazionali bloccati nella regione di Wuhan. I circa 130 marinai della FREMM, tra cui diversi spezzini, vivono da lontano le settimane più difficili vissute dal Paese degli ultimi settant'anni., chiamati a una missione che li impegnerà per ancora alcune settimane. Dopo aver pattugliato le acque del Golfo di Aden nell'operazione Atlanta di contrasto alla pirateria e sostato a Gibuti, oggi l'unità è in addestramento con i colleghi dell'Oman. Un mare di fronte al quale passa una delle dorsali del commercio marittimo mondiale, improvvisamente svuotato di cargo da quando l'infezione è diventata pandemia.



A.Bo.