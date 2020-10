Salpa "La Scialuppa", il nuovo beer shop del Birrificio del Golfo

Da venerdì in Via delle Fornaci

La Spezia - Il Birrificio del Golfo va contro corrente e da domani, venerdì 30 ottobre, apre al pubblico "La Scialuppa", il nuovo beer shop, in Via delle Fornaci 15, nello spazio adiacente all'impianto di produzione delle birre artigianali che dal 2005 accompagnano le serate degli spezzini.



Saranno quindi disponibili birre a prezzi speciali (anche con fidelity card) ma anche degustazioni su prenotazione, dalle 14 alle 18, guidate dal mastro birraio e con visita al birrificio incorporata (per gruppi di 4 persone).

Infine rimane la possibilità di prenotare le birre a domicilio, che verranno recapitate in giornata (in città consegna minima box da 6 bottiglie).



Per info e prenotazioni: 0187 873290 - 347 7997527 - 328 2721080 - 393 9873607.