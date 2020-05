Salone dell’Orientamento, a Spezia un 'Career Day' completamente ripensato

La Spezia - Torna anche quest’anno il Career Day dell’Università di Genova, in occasione del secondo appuntamento del Salone dell’Orientamento previsto per i giorni di mercoledì 6 e giovedì 7 maggio, completamente ripensato nelle sue modalità organizzative a causa dell’emergenza epidemiologica che ha colpito il nostro paese. L’evento è organizzato dall’Università di Genova, in collaborazione con Comune della Spezia, Promostudi La Spezia e Centro per l'Impiego della Spezia. Il Career Day si svolgerà completamente on line nella giornata di mercoledì 6 maggio, dalle 9.30 alle 17.30, utilizzando la Piattaforma Microsoft Teams.



Studenti, laureandi e laureati potranno incontrare i rappresentanti delle aziende partecipanti, fare brevi colloqui conoscitivi e consegnare il proprio cv. Avranno inoltre la possibilità di assistere alle presentazioni aziendali per conoscere, in modo dettagliato, le opportunità di inserimento professionale nonché i profili ricercati, le competenze richieste, le modalità di selezione utilizzate. Questi i corsi di studio maggiormente ricercati dalle aziende: Ingegneria, Architettura, Design navale e nautico, Economia, Periti elettronici.



Se non si è studenti o laureati UniGe (per i quali esiste la prenotazione online sul sito UniGe) è necessario inviare una mail a sportellolavoroeventi@unige.it, indicando, nome, cognome, corso di studio, recapito telefonico e aziende con cui si è interessati a svolgere un video colloquio. I posti sono limitati. A questo indirizzo è possibile consultare il programma della giornata, le schede delle aziende partecipanti e avere maggiori dettagli circa le modalità di partecipazione https://unige.it/lavoro/studenti/eventi/careerday-la-spezia