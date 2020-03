Salgono a otto i ricoverati in Terapia intensiva

La Spezia - Aumenta, come prevedibile, il numero delle persone contagiate da coronavirus e di quelle ricoverate. Nella provincia spezzina il numero dei casi di coronavirus balza dai 37 di ieri ai 52 di oggi, per un aumento di 15 unità. Al Sant'Andrea, invece, sono saliti a otto, rispetto ai sette di ieri, le persone ricoverate in Terapia intensiva, mentre in totale i casi conclamati ospedalizzati sono 26, una in più di ieri.



“Anche oggi registriamo numeri in crescita, come ampiamente preventivato. Non ci devono spaventare, ma ovviamente ci devono preoccupare: dobbiamo correre sempre più ai ripari per arrestare questa terribile epidemia. Le nostre strutture ospedaliere - ha dichiarato il presidente della Regione, Giovanni Toti - stanno lavorando a pieno ritmo. Nessuna persona non riceve le cure necessarie. Intanto prosegue il piano di incremento dei posti letto per i pazienti meno gravi, per le cure intermedie e per la Terapia intensiva. Per quest'ultima, che oggi accoglie sul territorio regionale una 60ina di ricoverati, ho autorizzato la predisposizione di altri 35 letti che andranno ad aumentare il margine di posti liberi che comunque ancora c'è".



Il gov ha parlato anche della grana mascherine (“Abbiamo implorato Roma perché ce ne mandino ma le scorte ormai sono zero. Speriamo che ora arrivino quelle che abbiamo acquistato, con l'auspicio di arrivare a rifornimenti quotidiani”) e ha invitato i liguri a seguire con attenzione le norme anti epidemia: “Ci aspettiamo – ha concluso – che i numeri del contagio crescano ancora nei primi giorni della prossima settimana. Verso la metà della stessa capiremo se quel che stiamo facendo oggi avrà abbassato la curva. Se non accadrà il rischio sarà trascinarsi in uno stillicidio contro il coronavirus che costerà tanto al Paese in termini di vite, dolore, fatica, soldi, rendendo molto più difficile rimettersi in piedi”.



In Liguria sono 434 (108 in più rispetto a ieri) i casi positivi. Di questi, 275 sono ospedalizzati mentre 107 sono al proprio domicilio. I decessi sono ad oggi complessivamente 27 (esclusi i due tamponi positivi su salme).



Positivi totali 434



Di questi:



· Gli ospedalizzati sono complessivamente 275, divisi tra

Asl1 - 28 (di cui 6 in Terapia Intensiva)

Asl2 - 43 (12 in Terapia Intensiva)

Asl 3 - Colletta di Arenzano – 2

Asl 3 - Villa Scassi - 15

Asl4 – 4 (2 in Terapia Intensiva)

Asl5 - 26 (8 in Terapia Intensiva)

San Martino – 66 (19 in Terapia Intensiva)

Galliera - 62 (7 in Terapia Intensiva)

Evangelico – 29 (8 in Terapia Intensiva)

Altri reparti ospedalieri - 52



· Al domicilio si trovano complessivamente 107 persone positive al Covid-19 (49 in meno rispetto a ieri)



Persone in sorveglianza attiva: totale 1.504. Di cui:

Asl 1 – 230

Asl 2 - 374

Asl 3 - 209

Asl 4 - 238

Asl 5 - 453