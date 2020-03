Salgono a 26 i casi in provincia, stabile il numero dei ricoverati: 16 di cui 6 in Terapia intensiva

La Spezia - Numeri e statistiche. Anche questi sono gli strumenti che bisogna maneggiare nella lotta senza quartiere che prima la Cina, poi l'Italia, quindi l'Europa e presto il mondo intero hanno dichiarato alla diffusione del Covid-19. Un nemico subdolo, che si diffonde con una rapidità inattesa e che provoca in una piccola ma significativa parte dei contagiati difficoltà respiratorie che impongono il ricovero in Terapia intensiva, o Rianimazione. E' principalmente per questo che il coronavirus fa paura: i posti letto e i respiratori a disposizione di un Paese come l'Italia (la cui bistrattata sanità è comunque tra le migliori al mondo, oltre che essere quasi gratuita) non sono sufficienti per affrontare un'ondata del genere e così gli ospedali rischiano di andare al collasso nel giro di poche settimane. Ecco perché a Whuan si decise di costruire una struttura sanitaria in pochi giorni e perché tutte le Regioni e le Asl si stanno attrezzando per creare posti letto di Terapia intensiva e sub-intensiva. Alla Spezia, per esempio, Asl 5 è al lavoro per allestirne 15 all'interno della foresteria della nuova sede del Polo universitario, sul retro dell'ex ospedale militare Falcomatà.



Numeri e statistiche, dicevamo. Quelli che si spera diano qualche segnale positivo il prima possibile per giustificare le durissime misure imposte necessariamente dal governo con i decreti gradualmente sempre più restrittivi firmati dal primo ministro Giuseppe Conte. Per le buone notizie, però, ci sarà da attendere qualche giorno, almeno la metà della prossima settimana, come ha detto il governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti. Almeno. Stando alle previsioni del premier Conte di settimane ne servirebbero almeno un paio. Insomma, sia ben chiaro: siamo ancora nella fase di salita delle curve che descrivono contagi, decessi e guarigioni. Il numero dei nuovi casi salirà ancora, e tanto.

Con questa consapevolezza, guardando ai numeri spezzini, bisogna riconoscere che il numero dei ricoveri è rimasto costante rispetto a ieri (16 persone, di cui 6 in Rianimazione) così come era accaduto tra lunedì e martedì (quando gli ospedalizzati erano 13, con 5 casi in Rianimazione). Sono aumentati, però, i casi di contagio, saliti in pochi giorni da 16 a 26. Ci sono quindi 10 persone residenti nella provincia spezzina che stanno affrontando il coronavirus in isolamento poiché, evidentemente, non hanno bisogno di cure ospedaliere né, tanto meno, del respiratore artificiale.



Numeri impietosi, che raccontano certamente la virulenza del Covid-19 e che danno l'idea di quello che attende le strutture sanitarie nei prossimi intensissimi giorni. Cifre che non sono però in grado di descrivere il sollievo che si percepisce intorno a uno dei ricoverati in Terapia intensiva, le cui condizioni sarebbero in miglioramento dopo una settimana attaccato ai tubi per la respirazione artificiale.

Statistiche, quelle riportate poco fa, che si possono leggere quotidianamente, con aggiornamento nel corso del pomeriggio, sul sito della Protezione civile nazionale (clicca qui per la versione desktop e qui per la versione mobile).



Numeri che si leggono mal volentieri, ma che non possono essere tenuti nascosti infilandoli in un calderone. Perché poi, quando vengono a galla, si portano dietro l'effetto opposto rispetto a quello desiderato.