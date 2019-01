Sale sulle strade provinciali, non si segnalano criticità

La Spezia - La situazione attuale delle strade provinciali è complessivamente sotto controllo. Lo annuncia la Provincia della Spezia che informa come i mezzi di salatura e pulizia siano intervenuti fino alle 4 di questa mattina, in particolare sul comprensorio di Sesta Godano, di Varese Ligure e nelle località Casoni, Valgraveglia e Tivegna. Dalle ore 7 di stamani sono nuovamente in attività le lame e i mezzi spargisale in alcuni tratti critici per presenza di ghiaccio rilevati sulla SP 5 tra Rocchetta Vara e Zignago e nelle località di Comuneglia e Passo del Bocco.

Non sono state segnalate altre criticità significative. Lungo la mattinata saranno effettuati giri di sopralluogo e verifica lungo la rete per monitorare gli effetti del vento ed eventuali cedimenti di neve sulle tratte. Si raccomanda comunque di prestare massima prudenza alla guida.