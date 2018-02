Sale sulle strade, la Provincia ai 220mila spezzini: "Usatele il meno possibile"

La Spezia - La Provincia della Spezia scrive alla Prefettura e ai 32 comuni. Lo fa per chiedere ai cittadini di utilizzare in modo ridotto le strade provinciali, se non per motivi di urgenza comprovata. Il documento firmato dal Responsabile della Funzione di Coordinamento ingegner Leandro Calzetta si è reso necessario contestualmente agli interventi di spargimento di cloruro di sodio su tutta la rete di competenza in corso in queste ore. Interventi che potrebbero comunque non risultare pienamente efficaci in ragione dei fenomeni previsti. Si legge nella nota: Preso atto che a seguito dello scenario sopra descritto si ritiene che esistono condizioni di potenziale pericolo tali da consigliare l'uso ridotto delle strade di proprietà provinciale. In quanto le condizioni meteo previste sono tali da non consentire di poter garantire il transito in sicurezza, in particolare possono avvenire formazioni di lastre di neve/ghiaccio sul piano viabile con effetti di irrimediabile perdita di aderenza".