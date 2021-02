Safer Internet Day, Inversini: "Importante uso positivo di internet"

La Spezia - "Nel contesto odierno, l’uso consapevole e sicuro degli strumenti interattivi informatici e della rete rappresentano un indispensabile canale per una crescita sana e dei nostri giovani e per lo sviluppo corretto della loro personalità. La rete può essere uno strumento di confronto e di apprendimento ma può anche nascondere insidie per i soggetti più fragili". Con queste parole il prefetto Maria Luisa Inversini ha commentato le iniziative della Giornata mondiale della sicurezza informatica, che il prossimo 9 febbraio vedrà un’edizione online dell’evento nazionale, che si svolgerà dalle 10 alle 13, in diretta sul canale Facebook e YouTube del Ministero dell’Istruzione e di Generazioni Connesse, nel corso della quale istituzioni, personalità politiche ed esperti del settore incontreranno i giovani delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per discutere su opportunità e criticità connesse al mondo virtuale.



Il tema è anche all’attenzione della Prefettura che ha programmato varie iniziative nelle scuole dove i rappresentanti delle forze di polizia incontreranno i ragazzi sui temi della legalità e del rispetto delle regole.

Sull’utilizzo degli strumenti informatici sarà la specialità della Polizia postale a “salire in cattedra” per parlare ai ragazzi delle risorse ma anche dei rischi della navigazione in rete.