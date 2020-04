Sadismo metereologico, persistono i cieli da scampagnata

La Spezia - Il meteo continua a non collaborare con le autorità nonostante i ripetuti appelli. Il programma di oggi e dei prossimi giorno infatti, molto semplicemente, dice sole e temperature gradevoli, capaci di lambire i 20 gradi. Cieli tersi - qualora spettinati dal Libeccio - che sarebbero perfetti per scampagnate e colazioni sull'erba, ma non si può né si deve. C'è un contagio da far tornare nella tanta, e il fatto che - timidissimamente - i numeri stiano andando un pochino meglio non autorizza ad allentare la presa, ma anzi deve spingere a impegnarsi di più.