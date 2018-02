Sabato pulizie nella zona nord della città e lavaggio dei portici lato mare di Via Veneto

La Spezia - Prosegue il piano di pulizia settimanale dei quartieri e dei portici cittadini. Il nuovo calendario, messo a punto dall’Assessorato al ciclo dei rifiuti, rientra nei provvedimenti attuativi enunciati dall’Amministrazione comunale nelle Linee Programmatiche di mandato.



Sabato 17 febbraio la pulizia sarà effettuata, dalle 7 alle 14, nella zona Nord del centro città, fino al Piazzale della Stazione centrale ferroviaria. Queste le aree di intervento:



Via XXSettembre, ambo i lati da Via Spallanzani a Piazza Saint Bon

Via Dello Zampino ambo i lati da via XX Settembre a via Migliari

Via Migliari ambo i lati

Via del Teatro ambo i lati

Via Paleocapa ambo i lati

Piazzale della Stazione (l’intera area)

Via Fiume da Piazza Saint Bon a via Aldo Ferrari ambo i lati

Piazzetta Ancona ambo i lati



Sempre sabato 17 il nuovo Programma “Per una città più pulita” prevede – nell’ambito del calendario quotidiano di lavaggio portici e marciapiedi – un’operazione di lavaggio in via Vittorio Veneto (lato mare, da Piazza Europa a via Dalmazia) dalle 4 alle 10 del mattino.



Ecco le altre date del calendario settimanale di lavaggio porticati.



Lunedì 19: Prefettura, Comune, Uffici delle Entrate, Cattedrale;

Martedì 20: Viale Italia dal n.39 al n.151 (lato monte),

Mercoledì 21: Via Chiodo (lato monte); Piazzale del Marinaio (Gefil);

Giovedì 22: Galleria Goito;

Venerdì 23: via Persio



Si ricorda che, prima di ogni lavaggio, i cittadini vengono informati con almeno 48 ore di anticipo nelle aree interessate, tramite appositi cartelli. Un servizio che viene svolto in collaborazione con Acam Ambiente, al fine di migliorare il livello di pulizia in città.



Inoltre, domenica 18 febbraio sarà effettuato un intervento nel parcheggio interscambio di Piazza D’Armi dalle 7.30 alle 13.30