Sabato nuvoloso con possibili piogge in serata, timide schiarite da domani

La Spezia - L'arrivo di una perturbazione dalla Francia ha portato ad un rapido aumento della nuvolosità già dalla prima mattina, con cielo coperto su tutta la Liguria e sulla nostra provincia. Nuvole che nel pomeriggio – e per quanto ci riguarda nelle ore serali – potrebbero anche portare precipitazioni moderate. Come riporta il bollettino Arpal la perturbazione si allontanerà a partire dalla mattinata di domani, domenica, con possibili schiarite. La situazione di incertezza però rimarrà anche per i primi giorni della prossima settimana con nubi diffuse e possibili piogge.