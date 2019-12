Sabato l'open day dell'istituto Pia Casa di Misericordia

La Spezia - Sabato 7 dicembre dalle 10 alle 12 l'istituto Pia Casa di Misericordia di Scalinata Quintino Sella organizza un open day per scoprire l'offerta didattica della sezione Primavera, scuola dell’infanzia e scuola primaria. Maestre tutor e specialiste accoglieranno, nei diversi ambienti scolastici, bambini dai 2 ai 10 anni per intrattenerli con laboratori creativi, artistici, multimediali, musicali e non solo… giochi logici e matematici, english games e tanto sport in palestra. Alle 11.30 un dolce buffet per i bambini ed in contemporanea, presso il teatro della scuola, presentazione dell’offerta formativa a cura del gruppo di coordinamento. Genitori e bambini potranno registrarsi per prenotare il loro “giorno di prova a scuola” o un colloquio conoscitivo con la futura maestra.



Si consiglia di prenotare la propria visita telefonando allo 0187.751857 oppure via mail all’indirizzo scuolapiacasa@cdh.it.