Sabato incerto, domenica soleggiata

La Spezia - Ultimo fine settimana di novembre dai due volti secondo Arpal per quanto riguarda il meteo in Liguria. Le previsioni del Centro Funzionale Meteo Idrologico, infatti, sottolineano come il transito di una perturbazione sull'Italia centrale, tra la giornata porterà condizioni di maltempo con piogge, rovesci e temporali; i fenomeni sono attesi fino alla mattinata di oggi. Dal pomeriggio ci sarà un disordinato miglioramento, preludio a una domenica soleggiata. Probabili condizioni di bel tempo anche lunedì 30 novembre. Sulla nostra provincia le schiarite sono attese già dalla tarda mattinata di oggi, mentre domani resteranno solo alcuni residui nuvolosi modesti.