Sabato in cattedrale incontro per i giovani

La Spezia - Non potendosi tenere la celebrazione cittadina della Via Crucis, caratteristica celebrazione quaresimale animata soprattutto dai giovani, la Pastorale giovanile della diocesi invita tutti, anche non giovani, a seguire sabato prossimo una celebrazione penitenziale che, presieduta dal vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti, si terrà, a partire dalle 19, nella cattedrale di Cristo Re alla Spezia. La celebrazione avrà per tema “Vegliate pregando”, e sarà caratterizzata da preghiere e riflessioni legate appunto al tema della Quaresima. L’invito, come detto, è rivolto in particolare ai giovani ed alle giovani, ma è esteso a tutti, grazie anche al fatto che lo svolgimento della celebrazione potrà essere seguito sia in diretta televisiva, sul canale “Ecclesia” di Tele Liguria Sud (canale 274 del digitale terrestre), sia in diretta online, sulla pagina facebook della Pastorale giovanile della diocesi. Chi potrà, avrà comunque modo di recarsi in cattedrale, dove possono trovare posto sino a duecento persone, secondo le regole del distanziamento sociale. Bisogna ricordare che, nell’ormai lungo periodo delle restrizioni imposte dalla pandemia di Covid-19, la Pastorale giovanile della Spezia - Sarzana - Brugnato, guidata da don Luca Palei, ha già organizzato numerosi incontri di preghiera “online”, diffusi grazie alla disponibilità della televisione diocesana e dei cosiddetti “social”. Ci sono state veglie e riflessioni tenute sia in cattedrale, sia nella cripta di Cristo Re, sia ancora nella chiesa delle monache benedettine del monastero di clausura di Castellazzo. Questi appuntamenti hanno fatto registrare molti collegamenti da casa, realizzando - sia pure senza la presenza fisica -una vera ed ampia comunità di preghiera. L’appuntamento di sabato prossimo intende collocarsi in tale contesto, proseguendolo ed allargandolo ancora.