Sabato di pulizie tra Piazza Chiodo e Viale Amendola

Uomini e mezzi in azione anche nei portici di Via Veneto.

La Spezia - Prosegue il piano di pulizia settimanale dei quartieri e dei portici cittadini. Il nuovo calendario, messo a punto dall’Assessorato al ciclo dei rifiuti, rientra nei provvedimenti attuativi enunciati dall’Amministrazione comunale nelle Linee Programmatiche di mandato.



Sabato 3 marzo 2018 la pulizia sarà effettuata, dalle ore 7 alle ore 14, nella zona Centro città Sud (da Piazza Chiodo a Viale Amendola).



Sempre sabato 3 marzo il nuovo Programma “Per una città più pulita” prevede – nell’ambito del calendario quotidiano di lavaggio portici e marciapiedi – un’operazione di lavaggio in via Vittorio Veneto (lato mare, da Piazza Europa a via Dalmazia) e in via Persio, dal n. 1 al n. 21, dalle ore 4 alle ore 10.



Ecco le altre date del calendario settimanale di lavaggio porticati:



lunedì 5 marzo: piazza Europa, Prefettura, Comune, Uffici delle Entrate, Cattedrale;



martedì 6: piazza Brin e portici limitrofi; viale Italia (portici di fronte all’Istituto Tecnico Nautico Statale);



mercoledì 7: via Chiodo (lato monte); Piazzale del Marinaio;



giovedì 8: via Veneto lato monte, da Piazza Europa a via Redipuglia; viale Italia dal n. 395 al n. 425 (lato monte);



venerdì 9: piazza Chiodo, via Persio (dal n. 23 al n. 55); Piazza Beverini (ambo i lati).



Infine, il servizio straordinario di raccolta degli ingombranti e R.A.E.E. (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) svolto da Acam Ambiente S.p.A. si svolgerà nelle seguenti date:



Sabato 3 marzo quartiere Isola del Felettino – pianale posizionato in via Marconi (c/o chiesa di Isola);



Domenica 4 marzo quartiere di Biassa – pianale posizionato in via Filzi (incrocio via delle Polle)