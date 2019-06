Sabato da record per Liguria da Bere, oggi ultimo giorno

La Spezia - E' stato un sabato da incorniciare per la quattordicesima edizione di Liguria da Bere che nella giornata di ieri staccato circa 5.000 tagliandi. Una cifra che conferma l'ottimo andamento della manifestazione che in due giorni ha raggiunto quota novemila, confermando le aspettative degli organizzatori che quest'anno ha radunato fra Corso Cavour e Piazza Beverini oltre duecento etichette vinicole dando spazio anche alle eccellenze gastronomiche del territorio.

Quest'oggi la rassegna giunge al termine con gli stand aperti a curiosi ed appassionati: nello stand degli organizzatori, in piazza Beverini, si acquistano, dalle 18 alle 24, i ticket per degustare lungo il percorso espositivo. Per degustare occorre acquistare bicchiere e relativa sacca al costo di 5 euro. Costo di ogni degustazione: 2 euro. Kit bicchiere, sacca e 3 degustazioni: 10 euro.

La rassegna è promossa da Regione Liguria, Unioncamere Liguria, Camera di Commercio Riviere di Liguria e organizzata da Blue Hub, azienda speciale dell’ente camerale, in collaborazione con Comune della Spezia, Enoteca Regionale della Liguria, Ciofs e Civ Spezia in Centro.