Sabato con qualche velatura ma domenica sarà vera estate

La Spezia - Mattinata serena o poco nuvolosa lungo la costa e qualche addensamento possibile nell'interno della nostra provincia in questo sabato di giugno che sarà invece caratterizzato da un pomeriggio prevalentemente soleggiato sulla costa. Per quanto riguarda domani, domenica, Arpal segnala invece una giornata con cielo sereno o poco nuvoloso e possibili locali addensamenti nell'interno, venti deboli e massime fino a 27 gradi. Il cielo sereno ci accompagnerà anche nella prossima settimana con temperature in aumento.