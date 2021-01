Run for children, quattro totem interattivi donati a Pediatria

La Spezia - Lunedì 28 dicembre sono stati ufficialmente presentati i quattro totem interattivi acquistati grazie ai proventi della 6^ Run For Children, la manifestazione podistica di beneficenza organizzata dallo Spezia Marathon DLF lo scorso primo dicembre 2019, totem già consegnati all'ASL nel meso di giugno 2020. Presenti la Dott.ssa Maria Franca Corona, Direttrice facente funzione di Pediatria, la Dott.ssa Rosa Fricelli, Coordinatrice Infermieristica, la Dott.ssa Simonetta Cozzani, il Dott. Massimiliano Leoni, l’infermiera pediatrica Maria Felicia Restaino e, in rappresentanza del Comune, l’Assessore Lorenzo Brogi.

Presente, ovviamente, anche la rappresentanza dello Spezia Marathon DLF tra cui il Presidente Andrea Salerno e Massimiliano Bianchi, Coordinatore Responsabile della Run For Children.



Si tratta di 4 “Kiki Wall” apparecchi multimediali dotati di giochi ed applicazioni educative dove il bambino può sviluppare le sue capacità di apprendimento. L'acquisto, del valore di € 7.100,00, è stato effettuato grazie alle offerte dei partecipanti alla manifestazione, alla vendita dei biglietti della lotteria abbinata e ai contributi degli Sponsor tra i quali ricordiamo Costa Crociere Foundation, KRUK Italia, Confartigianato, Credit Agricole, Europa Park e Assonautica Provinciale La Spezia.

La Società Spezia Marathon DLF coglie l'occasione per ringraziare anche i partner istituzionali che hanno coadiuvato lo svolgimento della manifestazione come il Comune della Spezia, l'Autorità Portuale, Porto Mirabello e la Croce Rossa di La Spezia, dandovi appuntamento all'edizione dell'anno venturo della Run For Children che si svolgerà domenica 5 dicembre 2021.