Rugby, parte la nuova stagione. Tutte le società liguri iscritte al campionato

La Spezia - Nei futuri Campionati Nazionali, che avranno inizio domenica 20 ottobre, le Società liguri impegnate con le rispettive squadre senior, saranno in totale cinque. Il CUS Genova prenderà parte al torneo di Serie A, nel Girone 1, ed avrà la formazione dei Cadetti in gara nella Serie C Girone 1, ed esordirà nella Serie A Femminile nel Girone 2 con avversarie Biella, CUS Pavia, CUS Milano, le Mastine Parabiago, Monza, Lions Tortona. Anche la Pro Recco sarà impegnata in un sempre interessante Campionato di Serie A, insieme appunto al CUS Genova, e con avversarie l’Accademia Ivan Francescato, l’ A.S.R. Milano, l’Amatori Alghero, Biella, i Centurioni Lumezzane, CUS Torino, Parabiago, VII Torino. La Pro Recco è iscritta anche al torneo di Serie C Girone 1 e nello stesso Girone D della Poule 2 si troverà di fronte CUS Genova, Union Rugby Riviera, Amatori Genova, Savona ed i lombardi del CUS Pavia. Il primo campionato ad iniziare sarà quello della Serie A femminile, programmato per domenica 6 ottobre, ma il CUS Genova osservando un iniziale turno di pausa, esordirà ufficialmente domenica 13 ottobre al campo Cravino di Pavia, e sfrutterà il primo test casalingo al Carlini la domenica successiva ricevendo le ragazze dei Lions Tortona. Prima giornata della Serie A con il sempre tanto atteso derby regionale fra la Pro Recco ed il CUS Genova, programmato per domenica 20 ottobre alle ore 15,30 al campo Carlo Androne nella città del Golfo Paradiso, mentre in C/1 al Carlini è previsto il test fra i Cadetti del CUS Genova e l’Union Riviera, a Pavia scenderanno in campo i rivieraschi del Recco ed al Fontanassa di Savona i padroni di casa ospiteranno l’Amatori Genova. Per quanrto riguarda il Campionato di Serie C Girone 2 le Società iscritte sono Rugby Club Spezia e CFFS Cogoleto.