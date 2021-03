Rsu Fincantieri: "Misure previste vanno applicate con maggior severità"

La Spezia - Il Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro si è riunito la scorsa settimana allo scopo di integrare ed approfondire quanto contenuto nei precedenti verbali. Allo studio l'evoluzione dell'emergenza pandemica all'interno di Fincantieri Muggiano, anche in relazione all'aumento generale dei contagi, alla luce delle nuove varianti del virus stesso e alle nuove misure necessarie per arginarne l'espansione. È stata fatta una prima analisi sui casi riscontrati, tra tutto il personale che popola il cantiere e dal 21 agosto ad oggi si è rilevato che i positivi sono stati 176 (di cui 160 rientrati) tra le ditte appaltatrici e 40 (di cui 32 rientrati) tra i dipendenti Fincantieri. "È da prendere atto a tale riguardo che, per la prima volta da quando si è iniziato con lo screening interno - spiegano in una nota le Rsu di Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm -, due lavoratori sono risultati positivi al tampone antigenico effettuato in azienda e, seguendo il protocollo sottoscritto, si è provveduto a sottoporli a tampone molecolare (che verrà analizzato dai laboratori Asl, anche per individuare eventuali varianti) e ad allontanarli dal luogo di lavoro, effettuando anche un primo tracciamento dei possibili contatti. Si sta inoltre procedendo, a seguito di ogni caso rilevato, alla sanificazione di tutti i locali in cui gli interessati avessero svolto le proprie attività, così come sempre è accaduto in precedenza".



Si è posta particolare attenzione sulle nuove varianti con cui il virus si presenta e sui nuovi e più severi criteri utilizzati dalle autorità sanitarie per determinare le conseguenti quarantene per i contatti dei positivi, "ribadendo al contempo il fatto che comunque i protocolli di prevenzione in vigore non siano cambiati. In quest'ottica, come RSU e RLS, abbiamo ritenuto opportuno evidenziare il fatto che le misure previste debbano essere adottate in maniera più severa e con maggior attenzione, in modo da ridurre il più possibile il numero contatti. Abbiamo evidenziato, ad esempio, l'importanza di un considerevole incremento del personale posto su due turni (con equilibrio tra mattina e pomeriggio), cercando quindi di ridurre il più possibile la presenza in orario giornaliero, utilizzando quest'ultimo solo laddove sia effettivamente inevitabile, possibilmente per periodi limitati. È stato inoltre richiesto che le riunioni vengano svolte il più possibile da remoto, evitando quindi la compresenza negli appositi locali, trovando concorde l'azienda che ha già dato informativa in merito ai vari responsabili".



Relativamente al tema critico delle prove a mare le sigle sindacali hanno ribadito la richiesta che, oltre alla fornitura di mascherina FFP2 a tutto il personale al momento dell'imbarco, come già avviene, si proceda ad effettuare un tampone antigenico preventivo a tutti i lavoratori coinvolti nelle prove del giorno seguente in modo da scongiurare tutte le eventuali situazioni di forte rischio che una situazione del genere potrebbe determinare. "Tali soluzioni devono chiaramente valere tanto per il personale diretto quanto per quello delle ditte in appalto. Si è inoltre rilevata una possibile incongruità tra gli orari di sanificazione del locale mensa e ed i turni di fruizione della stessa ed è stata quindi richiesta una verifica in tal senso, in modo da rendere tali misure più efficaci. Sempre relativamente alla mensa, si è posta l'attenzione sul fatto che alcuni dei divisori posti sui tavoli siano danneggiati o mancanti, chiedendone quindi un tempestivo ripristino". Si è stabilito inoltre di intensificare nuovamente la frequenza dei sopralluoghi giornalieri, previsti congiuntamente tra RLS/RSU ed azienda, volti a verificare che ogni misura prevista sia a tutti gli effetti posta in atto nel modo corretto e constatare, eventualmente, ogni possibile miglioria da adottare in futuro: "Per concludere riteniamo quindi soddisfacente, confortati anche dai dati ad oggi rilevati, quanto messo in atto fino ad ora ma ribadiamo ancora una volta l'importanza di un maggior rigore e collaborazione, da parte di tutti, nel rispetto dei protocolli stabiliti".