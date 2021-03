Rsa Mazzini: una settimana per decidere tutto, Asl al lavoro sulla gara ponte

La Spezia - Solo la decisione del Suar sancirà se per la gestione della Rsa Mazzini arriverà il secondo classificato alla gara d'appalto, oppure se Asl dovrà mettere in campo una gara ponte che potrebbe riaffidare i servizi. Intanto la cooperativa Kcs potrebbe proseguire il suo operato anche oltre il 31 marzo, data ultima, annunciata per lasciare l'incarico.

Sono queste le ultime affiorate dall'incontro tra sindacati, Asl 5 in una commissione consiliare a tema sanità. Presenti Cgil, Cisl e Uil che hanno ribadito la necessità di: rendere la struttura Covid free, avere un cronorogramma delle iniziative di Asl e Comune con la priorità di garantire l'occupazione ai 120 lavoratori coinvolti. A questo si sono aggiunte anche alcune richieste di approfondimento riguardo alla recente visita dei Nas, avvenuta nei giorni scorsi.

Il primo a prendere la parola è stato Luca Comiti di Cgil: "Ci concentriamo di nuovo su un tema che riguarda lavoratori e cittadini, ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa. La vicenda è complicata e c'è un problema strutturale dell'edificio. Due giorni fa i Nas sono venuti a fare una verifica dovuta. Le chiusure ai piani sollevano il tema dei posti letto. Dei 120 lavoratori in struttura la maggior parte è in cassa integrazione. La preoccupazione resta il futuro. Dobbiamo tranquillizzare i lavoratori e capire i criteri della nuova gara, senza dimenticare tutte le differenti professionalità".

Gli ha fatto seguito Marco Furletti di Uil: "Confidiamo nella bontà del fatto che potrebbe nascere un protocollo ad hoc per la tutela dei lavoratori nelle loro differenti specialità. La possibilità di trovare per alcuni di loro un impiego temporaneo è complesso. Penso si possa dare gambe, a questo punto, a un protocollo di ricollocazione in attesa degli scenari di cui discutiamo oggi".

Mirko Talamone della Cisl: "Siamo preoccupati per la tenuta occupazionale dei lavoratori. Noi la scorsa settimana abbiamo avuto un incontro positivo con il confronto tra Asl e Comune ma non abbiamo ricevuto risposte definitive. Ritengo però che sia stata tracciata una linea sulla questione. In caso di impossibilità a riaffrontare l'affidamento, la proposta resta quella di far gestire ad Asl il terzo piano. In via informale Kcs ci ha fatto capire che il 31 marzo potrebbe lasciare la gestione, ma comunque deve garantire il servizio".

Massimo Bagaglia di Uil Fpl: "L'istituzione del tavolo con Asl e Comune è positiva, ma abbiamo un grosso problema: la tempistica. Il 31 di marzo è una spada di Damocle. E' un dato che va inserito nella tempistica: un'alta percentuale del personale è in cassa integrazione. Questa situazione non durerà in eterno. Sono fondamentali gli aggiornamenti sul Suar: serve un cronoprogramma. Non va dimenticato che va mantenuta la continuità lavorativa perché permette di mantenere la clausola sociale al fine di mantenere il posto di lavoro. Se si interrompe il rapporto di un giorno la clausola verrebbe meno. Sono eventualità che hanno già tenuto altri lavoratori, in altri contesti, sui carboni ardenti. Dobbiamo dare risposte per il futuro e nell'immediato".

A rispondere a queste istanze è stata Maria Alessandra Massei direttore sociosanitario per Asl 5: "Una settimana fa ci siamo messi subito a lavorare ed è stato fatto un sopralluogo, con i tecnici per fare delle verifiche ai piani al momento sospesi dalle attività. Stiamo aspettando una risposta da Suar che ci permetterà di capire se verrà contattato il secondo vincitore oppure se poter attuare una gara ponte. Abbiamo istituito una commissione interna per la progettualità del bando di gara e siamo già al lavoro per elaborare il capitolato. Per le tempistiche abbiamo fatto un cronoprogramma che prevede: una procedura di avviso, con base d'asta, che dovrebbe essere pronta per la prossima settimana verosimilmente tra l'8 e il 15 marzo dove invitiamo le aziende con le manifestazione di interesse. La comunicazione dovrà essere pubblicata per 5 giorni e dalla risposta che riceveremo dai candidati, Asl manderà le lettere di invito per presentare un'offerta . Speriamo che siano poche e qualificate, se dobbiamo analizzare 15 lettere diventa più complesso".

Massei ha aggiunto: "L'affidamento a ponte sarà per 18-24 mesi. Nella gara verranno tenuti in conto la qualità e l'offerta economica. Dal punto di vista strutturale pensiamo ad una zona buffer più piccola e per il terzo piano eseguiremo un altro sopralluogo per avere una situazione chiara delle stanze. La nostra idea è quella di arrivare ad un totale di 94 posti, in una situazione di normalità. Entro 30 di aprile speriamo di poter fare la gara. Da Kcs abbiamo avuto la rassicurazione che potrebbe prorogare il suo operato anche oltre il 31 marzo. Il recente controllo dei Nas è un atto dovuto e non siamo preoccupati".

Nel corso della commissione l'assessore Giulia Giorgi ha ribadito l'impegno condiviso con i sindacati per la tutela occupazionale dei 120 lavoratori coinvolti.