Rsa Mazzini, i contagi continuano a crescere: il prefetto si impegna per aprire un tavolo con Asl

La Spezia - La situazione all'interno della Rsa Mazzini di Viale Alpi è sempre più complicata, con i contagi accertati che continuano a crescere e che avrebbero ormai superato di slancio quota 50. E' quanto hanno denunciato questa mattina i sindacati nell'incontro che hanno avuto in videoconferenza con il prefetto Maria Luisa Inversini.

Le misure di contenimento del contagio messe in atto nelle scorse settimane, evidentemente, non hanno funzionato a dovere e pertanto le sigle chiedono a gran voce che ci sia un netto cambio di passo nella gestione della struttura e nell'organizzazione del lavoro da parte di Kcs e Asl 5.



Per questo motivo questa mattina Lara Ghiglione, segretario provinciale della Cgil, Antonio Carro, segretario provinciale della Cisl, Mirko Talamone, segretario provinciale della Fisascat Cisl, Mario Ghini, segretario regionale della Uil, Marco Furletto, segretario provinciale della Uiltrasporti, e Massimo Bagaglia, segretario provinciale della Uil Fpl, hanno chiesto alla prefettura di farsi promotrice dell'apertura di un tavolo di confronto con le sigle, il gestore, l'azienda sanitaria e il Comune della Spezia per affrontare in maniera condivisa le decisioni delle prossime settimane.

Il prefetto Inversini ha preso in carico la vertenza e si è impegnata per l'apertura del tavolo nel più breve tempo possibile.