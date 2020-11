Rsa Mazzini, Usb: "Alla sanità non servono eroi ma persone che possano lavorare"

La Spezia - "L’Unione sindacale di base spezzina condivide le rivendicazioni dei lavoratori della Rsa Mazzini della Spezia". E' quanto si legge in una nota del sindacato che annuncia la propria adesione alla manifestazione di lunedì 9 novembre davanti alla struttura di Viale Alpi. "Chiediamo - scrivono - il riconoscimento e valorizzazione delle professioni infermieristiche, sociosanitarie e riabilitative, dpi idonei, ripristino degli orari di lavoro per il personale in cassa integrazione. La sanità ligure in generale e spezzina in particolare non ha bisogno di eroi , ma di persone che hanno il diritto di lavorare in sicurezza, con salari adeguati ed orari di lavoro normali".