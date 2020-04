Rotary e Confindustria, raccolti oltre 80mila euro per la sanità spezzina

La Spezia - La sinergia tra Rotary la Spezia e Confindustria La Spezia ha portato al raggiungimento di una somma ad oggi superiore agli 80mila euro, importo destinato all’acquisto di forniture sanitarie in questo periodo di massima emergenza. Il Rotary si è attivato immediatamente sulla base anche delle esigenze evidenziate da parte degli operatori del settore nella ricerca dei fornitori per l’acquisto diretto di attrezzature e macchinari fra quelli che risultano non sufficienti per fronteggiare il Covid-19, da donare all’Ospedale Sant’Andrea.



“Voglio esprimere la mia più sincera gratitudine a coloro che hanno aderito alla piattaforma Rotary-Confindustria contribuendo generosamente alla raccolta da aggiungere ai versamenti diretti dei soci del Rotary La Spezia e degli associati Confindustria La Spezia – dice il dott. Mario Baldini presidente del Rotary La Spezia - Ringrazio per averci aiutato e sostenuto a raggiungere il nostro obiettivo di dare una mano soprattutto ai reparti di terapia intensiva, degli infettivi, del pronto soccorso e del laboratorio analisi”.



Ad oggi sono state consegnate n. 200 tute in tywek alla CRI della Spezia, n. 2000 mascherine FFP2 al reparto infettivi dell’Ospedale della Spezia e n. 80 pulsossimetri – saturimetri (apparecchiature per monitorare l’ ossigenazione nel sangue) al dipartimento cure primarie e cioè per gli ambulatori del territorio, n. 2 defibrillatori per il reparto rianimazione, e materiale vario quali bactigel e disinfettante.

Trattasi delle prime forniture che fanno parte di tutta una serie di macchinari che a breve verranno consegnati, in particolare n. 2 ventilatori polmonari per il reparto di terapia intensiva, n. 1 monitor parametrico, n. 1 ecografo portatile, n. 20 termometri, n. 1 supporto per cappa biologica, e altro materiale sanitario.



Il Rotary continua il suo impegno contro questa emergenza e, in data 9 aprile, verificata l’esigenza di fornire al laboratorio analisi dell’ospedale della Spezia un macchinario destinato ai test molecolari basati sull’ identificazione di RNA virale dai tamponi naso faringei, ha prontamente ordinato tale apparecchio che dovrebbe essere fornito la settimana prossima.

Tutte le forniture verranno immediatamente consegnate allo scopo di essere vicini a medici e paramedici che in questo momento stanno facendo uno sforzo straordinario nell'interesse della comunità.



COVID-19, I NUMERI SPEZZINI E LIGURI DELL'11 APRILE 2020