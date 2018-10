Rosario sotto la Croce in Passeggiata Morin

La Spezia - Anche La Spezia, insieme ad altre venti località italiane, partecipa al “Rosario sotto la Croce” che si terrà domenica 7 ottobre. Il rosario verrà recitato in Passeggiata Morin, all’altezza del Molo Italia, alle 15.30, in contemporanea con altre quarantaquattro nazioni del mondo, dal Giappone all’Argentina, dal Canada all’Australia.

Il 7 ottobre, festa della Beata Vergine Maria del Rosario, è il giorno in cui i cristiani riportarono la vittoria contro i Turchi a Lepanto. Il rosario di domenica unirà popoli di tutta la terra in una “battaglia spirituale” in difesa della dignità della persona umana, della vita, del matrimonio, della famiglia e della libertà religiosa.