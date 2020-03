Rosario itinerante per Santa Rita

La Spezia - Giovedì prossimo, 12 marzo, con inizio alle 16.45, verrà recitato il “Rosario itinerante” alla Spezia, nella parrocchia – santuario di Santa Rita ai Vicci. Poiché la celebrazione si svolgerà all’interno della chiesa, essa, previa l’adozione delle adeguate misure di prevenzione, è compatibile con le disposizioni dei vescovi liguri dei giorni scorsi in materia di diffusione del Covid–19, e quindi potrà svolgersi regolarmente. Come è noto, Papa Francesco ha ritenuto opportuno dichiarare straordinario il mese di ottobre 2019 per commemorare i cento anni dalla Lettera apostolica “Maximum Illud” di Papa Benedetto XV. In quella occasione il Papa ha chiesto a tutti i fedeli di vivere con impegno la missione affidata dal Signore Gesù col Battesimo: “Battezzati ed inviati”. In coerenza a tali direttive il Centro missionario diocesano, sin dall’autunno scorso, organizza ogni mese in varie parrocchie il “Rosario missionario itinerante”. Giovedi prossimo, come detto, sarà celebrato nella parrocchia–santuario del quartiere dei Vicci.