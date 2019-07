Robotica educativa, cento ragazzi alla scoperta della tecnologia consapevole

La Spezia - Robotica educativa. Uno strumento fondamentale per aiutare i bambini a non essere fruitori passivi della tecnologia. E' questo lo scopo del progetto "Il linguaggio delle cose" dedicato al Pensiero computazionale e alla cittadinanza digitale promosso dal Miur attraverso i Fondi strutturali europei, che ha visto come protagonisti gli studenti della scuola primaria e Secondaria dell'Istituto comprensivo Isa 2 della Spezia diretto da Sandra Fabiani.

Al progetto, che ha avuto un campus dedicato che si è appena concluso, ha coinvolto cento studenti. Tra di loro anche le studentesse del liceo delle Scienze umane Mazzini come esperienza di alternanza scuola-lavoro e dell'animatore digitale dell'Isa 1.

Il campus si è sviluppato a moduli ai quali hanno partecipato 25 alunni per ogni sessione. I temi erano: "Smonta la notizia", "Il linguaggio delle cose" , "Inventiamo un gioco?" e "La sfida dei robot" , dove i ragazzi divisi in squadre, hanno lanciato sfide e gareggiato tra loro, nella creazione di giochi digitali interattivi, costruendo dispositivi e controller touch attraverso l'uso di oggetti di uso comune.



"Filo conduttore del progetto - spiega in una nota Sandra Fabiani - è stato lo sviluppo del Pensiero Computazionale attraverso laboratori dedicati alla Robotica educativa e al Coding per sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente, qualità importanti per tutti i futuri cittadini. Imparare a pensare come un informatico a scuola significa saper affrontare in maniera efficiente i vari problemi e farlo in un contesto di gioco e attraverso un apprendimento cooperativo ha reso l'esperienza didattica coinvolgente ed efficace".

"Con l'insieme delle tecniche del cooperative learning - prosegue - gli studenti hanno lavorato divisi in gruppi e hanno ricevuto valutazioni in base a risultati acquisiti insieme non solo attraverso competenze personali ma attraverso la collaborazione e cooperando insieme".



"Una delle scommesse del progetto "Il linguaggio delle cose" - conclude -è stata quella di stimolare le nuove generazioni a superare il ruolo di consumatori passivi di tecnologie e promuovere lo sviluppo di competenze trasversali utili ad affrontare le sfide del mondo attuale sviluppando capacità di comprendere, interpretare,criticare e creare: strumenti fondamentali per l'esercizio di una cittadinanza attiva".