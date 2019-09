Rivoluzione porto commerciale, da fine mese entra solo chi ha il permesso

La Spezia - In riferimento all'ordinanza emessa dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e all'ordinanza della Capitaneria di Porto della Spezia per l’ingresso in porto è richiesto il possesso di regolare permesso di ingresso in corso di validità rilasciato da questa AdSPMLO, e che il sistema denominato “barcode” non è assimilabile ad un permesso di accesso. L'Autorità di Sistema Portuale ha comunicato che a partire dal 30 settembre 2019 l’accesso in porto sarà consentito solo se in possesso di permesso di ingresso in corso di validità. Si invita pertanto le aziende di trasporto a provvedere entro tale data alla regolarizzazione del proprio personale dipendente. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a Confartigianato Trasporti La Spezia, tel. 0187.286652.