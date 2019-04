Rivoluzione nel bike sharing cittadino. Attiva la nuova app "BicinCittà"

L'applicazione strizza l'occhio a tutti: dal pendolare al turista. Tutto rigorosamente a portata di smarphone.

La Spezia - È disponibile, con tutte le funzioni aggiornate, la nuova applicazione di BicinCittà, il più esteso network di bike sharing pubblico Italiano. Per gli utenti di Spezia in Bici e per i nuovi iscritti usufruire del servizio sarà ancora più facile e immediato.



La nuova versione, che include tutti i servizi del network all’interno di un’unica icona – BicinCittà appunto – si presenta con un’interfaccia completamente rinnovata, più semplice e intuitiva, consentendo in questo modo all’utente un’esperienza di utilizzo in grado di soddisfare tutte le esigenze di spostamento. La nuova App BicinCittà, infatti, è stata creata sia per gli utenti abituali (studenti, pendolari, cittadini che desiderano pianificare i propri spostamenti in modo sostenibile) sia per gli utilizzatori occasionali del servizio e i turisti che visitano la città per pochi giorni.



Alle caratteristiche già presenti nella versione di lancio, presentata lo scorso autunno, sono state integrate tutte le funzionalità che permetteranno di gestire completamente dal proprio smartphone la fruizione del bike sharing.



Una volta effettuato l’accesso nella propria area personale, l’utente potrà facilmente individuare le stazioni di prelievo e riconsegna delle bici attive, calcolare il proprio percorso ideale, monitorare lo stato del proprio abbonamento (credito, scadenza, storico e durata dei viaggi), oltre che ovviamente individuare e sganciare una bicicletta senza dover ricorrere all’utilizzo della tessera: basterà, infatti, avvicinarsi alla stazione e selezionare la colonnina dalla quale si desidera prelevare.



Completamente rinnovata e implementata anche la sezione “Shop”, che consente di poter scegliere di acquistare tutte le formule di abbonamento disponibili: giornaliere, settimanali e annuali. Sempre in questa sezione gli utenti potranno ricaricare il proprio credito in pochi secondi e procedere con il rinnovo del proprio abbonamento, in modo da poter continuare a pedalare senza alcuna interruzione.



La nuova App BicinCittà è disponibile per il download gratuito sia per i dispositivi con sistemi operativi Android sia per dispositivi con sistemi operativi iOS.