Rivoluzione led, il Comune cambia gestore

La Spezia - Quattro milioni di investimenti e un cambio di gestore per l'illuminazione pubblica cittadina. Tramite Consip il Comune della Spezia passa da Enel sole a City Green Light S.r.l. L'azienda entro un anno risanerà i punti luce e 44 quadri elettrici per un raggiungimento del cento per cento a led per l'illuminazione.

Questo passaggio ogni anno permetterà un risparmio di 160mila euro. Per il Comune il risparmio in nove anni sarà di circa 9 milioni di euro. Ad illustrare le novità sono stati il sindaco Pier Luigi Peracchini, l'assessore Luca Piaggi e l'ingegner Michela Cereghino che ha seguito le procedure.

"Si tratta di una grande innovazione - ha dichiarato il sindaco - che andrà a migliorare il servizio con investimenti importanti per avere un enorme risparmio. Un altro segnale di attenzione alle nostre casse e a quelle dei cittadini. Migliorare il servizio dell'illuminazione è fondamentale sia in termini di sicurezza che di decoro urbano e viabilità".



Attualmente il Comune della Spezia ha a proprio carco 11.661 punti luci con sistemi di illuminazione misti e talvolta, in termini energetici, poco efficienti. Si va da lampade a vapori di mercurio, a quelle a vapori di sodio ed alta e bassa pressione e solo il 29% a led. Nel giro di un anno tutte le lampade non a led (8001) saranno sostituite con led per un risparmio energetico previsto fino al 42,54%.



La società appaltatrice dovrà occuparsi della fornitura del vettore energetico elettrico per gli Impianti di Illuminazione Pubblica, provvedendo alla voltura dei contratti di fornitura, nella quantità e con le caratteristiche richieste dall’impianto stesso, della gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli Impianti di illuminazione e delle apparecchiature ad essi connesse.

"Ottomila punti illuminotecnici - ha spiegato l'assessore Piaggi - verranno sostituiti con la tecnologia led entro il primo anno dall'entrata in vigore della convenzione. Questo comporterà un risparmio annuale per i cittadini. Si passerà da 1milione e 300mila euro l'anno a 1milione e 327mila euro. Ci saranno dunque risparmio ed efficientamento energetico".



L’appalto include la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, il monitoraggio del miglioramento tecnologico sull’impianto di illuminazione pubblica e l’implementazione, successiva gestione e manutenzione di un sistema di monitoraggio dei consumi e controllo dei risparmi energetici. Servizi che oltre ad essere realizzati dovranno anche essere gestiti direttamente dalla City Green Light S.r.l.



Infine dovrà essere realizzato un censimento tecnico che consentirà una precisa mappatura di tutti i punti luce presenti, la costituzione e Gestione del Sistema Informativo, la gestione di un Call Center, la programmazione degli interventi e il controllo operativo.



Il fornitore, inoltre, compreso nel canone dei Servizi, deve garantire il Servizio di reperibilità e pronto intervento. Le segnalazioni saranno fatte tramite un numero verde e un email e saranno gestite tramite un portale a cui avranno accesso anche gli utenti abilitati dell’Amministrazione Comunale.



Il Comune della Spezia verserà un canone annuo fisso omnicomprensivo e nell’arco della durata della convenzione risparmierà una cifra prossima al milione e mezzo di euro e al termine della quale avrà impianti efficienti e in perfetto stato di manutenzione.