Ritorno delle leva obbligatoria? Gli spezzini sono più per il sì che per il no

La Spezia - Macron lo ha annunciato nei giorni scorsi, e Salvini ha mutuato la proposta tirandola fuori a pochi giorni dalla chiusura della campagna elettorale. Stiamo parlando dell'ipotesi di ritorno in auge della leva militare obbligatoria, una prassi che solamente alcune classi di italiani (dai nati nei primi anni '80 in poi) hanno saltato.

Per il leader della Lega ha sostenuto come "di fronte a rigurgiti razzisti e alla minaccia del terrorismo un esercito di leva sia meglio per la democrazia", incontrando sostenitori e oppositori.



Quello che CDS ha chiesto ai suoi lettori è cosa pensino di questa proposta e quali ripercussioni potrebbe avere per la città.

I voti sono stati numerosi ma non c'è stata una prevalenza netta di una o dell'altra opinione, anche se indicativamente possiamo dire che c'è una certa tendenza a ritenere utile un ritorno alla naja.

In particolare quasi un votante su due ha scelto l'opzione "E' un'ottima idea, perché non solo aiuterebbe i giovani ad una maggior consapevolezza della disciplina e delle regole di condivisione ma darebbe strumenti di difesa personale che in questi periodi sono necessari", mentre il 40 per cento ha cliccato accanto alla risposta "Non sono affatto d'accordo. Per la città essersi messi alle spalle quel periodo è stato, culturalmente ed economicamente durissimo. Tornare indietro ora sarebbe assurdo e cozzerebbe con la nuova vocazione turistica della città". Solo il 10 per cento dei voti per "Se la leva obbligatoria riportasse i marinai in città, contribuendo ad una ripartenza di quell'economia di settore, non vedo perché no. Aumenterebbero anche gli abitanti".