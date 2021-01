Ritorno a scuola, Prefetto Inversini: “Grande impegno di tutti per ripresa dell’attività”

La Spezia - Si è tenuta questo pomeriggio l’ultima riunione della cabina di regia impegnata in queste settimane nella predisposizione del piano operativo dei trasporti che entrerà nel vivo alla ripresa delle attività didattiche alla presenza del 50% degli studenti.

"Gli Istituti scolastici - si legge in una nota della Prefettura - hanno recepito le indicazioni del tavolo per assicurare l’ingresso e l’uscita in sicurezza dalle aule, consentendo ingressi fluidi oltre che scaglionati su più fasce. Molto importante è stata la collaborazione della Consulta degli studenti la quale ha attivato il progetto “vigilanza civica” che coinvolgerà gli stessi ragazzi nella corretta gestione dei flussi.

Per una migliore consapevolezza delle norme precauzionali da osservare nei pressi delle scuole e nelle aule, l’equipe scuola dell’ASL 5 ha dato vita a momenti di specifica formazione dei rappresentanti di classe che a loro volta si faranno portavoce di quanto appreso presso i compagni".

"Gli studenti del Fossati-Da Passano, a loro volta, hanno realizzato una brochure informativa, sui corretti comportamenti e sulle misure di autoprotezione da adottare nonché sull’utilizzo del mezzo di trasporto correlato al proprio orario di ingresso a scuola. L’ATC sta predisponendo gli orari delle corse dei pullman in relazione a quelli di ingresso e di uscita dalle aule forniti dalle scuole, secondo la turnazione degli studenti al 50% in presenza, e ha messo a disposizione il numero dedicato 0187 522568 al quale gli utenti potranno segnalare eventuali disservizi. Negli incontri precedenti, compresi quelli in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, erano stati definiti i dettagli operativi che faranno da corollario alla pianificazione vera e propria. Presso ciascuna scuola sarà presente una Forza di polizia o la polizia locale, con l’eventuale supporto di personale della protezione civile, nelle fasce orarie di ingresso e di uscita degli studenti. Particolare attenzione sarà dedicata al rispetto del distanziamento nei pressi delle fermate, dove vigileranno le Forze di Polizia e le Polizia municipali, con il supporto di personale ATC. Sempre per evitare pericolosi affollamenti, sono state sdoppiate le fermate più critiche, mentre ad ogni fermata è stata posizionata adeguata segnaletica".



Il prossimo 18 gennaio, per fare il punto della situazione della prima giornata di rientro a scuola, è prevista una nuova riunione in Prefettura della cabina di regia alla quale sarà invitato anche il rappresentante della Consulta degli studenti, la cui collaborazione è estremamente importante per l’efficacia della pianificazione.

"Abbiamo lavorato con grande impegno tutti quanti per garantire la ripresa dell’attività scolastica in presenza - ha affermato il Prefetto Maria Luisa Inversini -, organizzando al meglio le attività del trasporto pubblico. Ringrazio tutte le istituzioni coinvolte per il supporto nella pianificazione che dovrà garantire la sicurezza degli studenti e di tutti i fruitori dei mezzi pubblici. Il successo del piano dipende anche dal comportamento dei ragazzi, che hanno già dimostrato grande disponibilità e sensibilità per il tema e che sono sicura sapranno fornire responsabilmente il loro indispensabile apporto".