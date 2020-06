Ritornano gli orari ordinari per l'Ufficio immigrazione della questura

La Spezia - La Questura della Spezia informa che da martedì 16 giugno l’Ufficio Immigrazione riaprirà regolarmente al pubblico gli sportelli riservati alla ricezione e trattazione delle pratiche amministrative (lunedì-martedì-venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.00 ed il mercoledì pomeriggio dalle 14.00 alle 16.30), nonché alla consegna dei permessi di soggiorni (mercoledì e giovedì dalle ore 08.30 alle ore 12.00).

Gli sportelli, inoltre, saranno aperti per accogliere eventuali integrazioni o per fornire le informazioni tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 12.30

La ricezione delle istanze di "richiesta asilo" avverrà presso la 4^ Sezione, accedendo dallo Sportello, anche previo appuntamento da richiedere via mail, all’indirizzo: immig.quest.sp@pecps.poliziadistato.it o comunque previ accordi con lo stesso personale.



Le informazioni sono consultabili nella pagina web Questura di La Spezia https://questure.poliziadistato.it/it/LaSpezia alla sezione “Orari e Uffici della Questura”, cui si rinvia.