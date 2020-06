Ritorna il Mercatino delle Onlus in piazza Cavour

La Spezia - Domani, domenica 14 giugno, dalle ore 9 alle ore 17, in piazza Cavour, riparte il Mercatino delle Onlus, uno spazio in cui trovare oggettistica e occasioni e sostenere le associazioni del territorio impegnate nel sociale con progetti a sostegno delle fasce deboli, delle famiglie in difficoltà e a tutela degli animali.

Il Mercatino delle Onlus, atteso appuntamento la seconda e la terza domenica di ogni mese in piazza Cavour, si ripeterà domenica 21 giugno. Tutti coloro che accederanno all’area del mercato dovranno indossare mascherine, ad esclusione dei bambini fino ai 6 anni e dei soggetti con forme di disabilità non compatibile con l’uso prolungato dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Gli operatori del mercato invece dovranno pulire e igienizzare le attrezzature prima dell’inizio delle operazioni di vendita, igienizzare i capi di abbigliamento e le calzature usati prima che siano posti in vendita, mettere a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani e rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico. In caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani oppure dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.