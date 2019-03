Ritiro spirituale per il triduo sacro con la diocesi

La Spezia - Con l’espressione “Triduo Sacro” la liturgia intende il periodo più importante dell’anno liturgico, quello che ricorda la Passione e Morte di Gesù e che va dal Giovedì Santo al Sabato Santo, nella prospettiva imminente della Pasqua. Ebbene, per la prima volta in diocesi il “Triduo Sacro” di quest’anno sarà caratterizzato da una iniziativa rivolta ai ragazzi ed ai giovanissimi di Azione cattolica, ma aperta anche ai loro amici. Si tratta di un ritiro spirituale appunto di tre giorni (e due notti), che si terrà nel cuore dell’anno liturgico nei locali del Seminario di Sarzana, messi a disposizione dal rettore don Franco Pagano. Questa importante esperienza di spiritualità inizierà con la cena del Giovedì Santo, alle 20 del 18 aprile prossimo, per concludersi nel pomeriggio del Sabato successivo. I partecipanti potranno così rientrare nelle parrocchie e in famiglia per la notte di Pasqua. I ragazzi e le ragazze presenti saranno aiutati, con una proposta nuova e sperimentale, a riscoprire quale sia la vera “fame” che muove i loro desideri e le loro aspirazioni. Preparare insieme la Pasqua insieme ai propri coetanei può essere così un modo per comprendere meglio l’evento fondante della fede cristiana, la Pasqua, e per tornare nelle proprie comunità e nelle proprie famiglie per essere anche per loro seme di speranza. Il ritiro, proposto a ragazzi e ragazze dagli undici ai quattordici anni, di tutte le parrocchie della diocesi, si intitola “Non di solo pane”. E’ prevista una quota di 35 euro a persona, e si devono portare un sacco a pelo e uno stuoino da campeggio. Per prenotarsi, scrivere al più presto a eduscuolacr@gmail.com.