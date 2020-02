Ritiro sacchetti viola per la raccolta della frazione residua, gli sportelli attivi dal 2 marzo

La Spezia - A partire da lunedì 2 marzo sarà possibile ritirare i sacchetti viola per la raccolta della frazione residua esclusivamente nell’Ecosportello di Acam Ambiente, in via Picco 18, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30 e nell’Ecosportello di Spezia Risorse, di via Pascoli 64, aperto da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16, il sabato dalle 9 alle 12.



Dal 2 marzo non sarà infatti più disponibile l’Ecosportello del Salone Anagrafe del Comune della Spezia (ingresso da via Santorre di Santarosa), per la fornitura di sacchetti necessaria per il 2020, che rimarrà aperto domani e la prossima settimana da lunedì a venerdì dalle 8 alle 12, il martedì dalle 8 alle 17.30, il sabato dalle 8 alle 11.15.



Si ricorda che le utenze domestiche che usufruiscono del servizio di raccolta rifiuti ‘Porta a Porta’ hanno l’obbligo di utilizzare il sacco viola conforme per la raccolta della frazione residua. L’obbligo sussiste anche per le utenze non domestiche prive di contenitore, che conferiscono il rifiuto residuo nei sacchi.



Per il ritiro della fornitura è necessario presentare la SpeziaEcocard; chi l’avesse smarrita può ritirarne un duplicato allo sportello di Spezia Risorse in via Pascoli,64 e all’ufficio Anagrafe in piazza Europa.



Il quantitativo di sacchi viola forniti alle utenze domestiche variano in base alla composizione del nucleo familiare:



- Famiglie con 1 componente 18 sacchi

- Famiglie con 2 componenti 24 sacchi

- Famiglie con 3 componenti 26 sacchi

- Famiglie con 4 componenti 28 sacchi

- Famiglie con 5 componenti 30 sacchi

- Famiglie con 6 o più componenti 34 sacchi



Eventuali sacchi difformi non verranno ritirati e saranno sottoposti a controllo.